Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında 5 kişilik aile ölümden döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trafik kazasında 5 kişilik aile ölümden döndü

1 saat önce

Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı.

Trafik kazasında 5 kişilik aile ölümden döndü, System.String[]
Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin içindeki aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 Karayolu'nun 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HN 9508 plakalı otomobille seyir halinde olan Bekir K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla atıp tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile yolculardan Seyit A. (41), Deste A. (41), Gizem A. (16) ve İrem A. (13) yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:39 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un göbeğinde zincirleme kaza! 1'i çocuk 3 yaralı Fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu Ünlü model Didem Soydan'ın Prenses Diana'ya olan benzerliği şaşırttı TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında 5 kişilik aile ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]