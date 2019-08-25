Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında ağır yaralanan baba hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazasında ağır yaralanan baba hayatını kaybetti

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, aynı kazada eşi ve çocuğunu kaybeden baba Eray Çiftçi kurtarılamadı.

Trafik kazasında ağır yaralanan baba hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, aynı kazada eşi ve çocuğunu kaybeden baba Eray Çiftçi kurtarılamadı.

Eşi Rabia Sarısu Çiftçi ve oğlu Kaan Çiftçi'nin (5) ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan avukat baba Eray Çiftçi (34), tedavi gördüğü Konya Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Esabil Kılıç (39) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kılıç, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ağustos pazartesi günü, Ankara-Konya kara yolunun 80. kilometresindeki Kulu Kömüşini Mahallesi Kavşağı'nda, Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı tır ile Eray Çiftçi idaresindeki 42 ABC 813 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazada ağır yaralanan baba Eray ve oğlu Kaan Çiftçi Kulu Devlet Hastanesine, anne Rabia Sarısu Çiftçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Anne ve oğlu müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Eray Çiftçi de Konya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı
Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit İsmi başına dert olan Ersin Akbaş, başkasının yerine hapis yattı Kepçenin dişlisine saplanan motosikletli genç ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında ağır yaralanan baba hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]