Trafik Kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trafik Kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Trafik Kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Kilis'te, trafik kazasında yaralanan Mehmet Ataç (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trafik Kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kilis'te, trafik kazasında yaralanan Mehmet Ataç (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ataç yönetimindeki 79 EH 677 plakalı motosiklet suma kavşağında virajı alamayarak refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan Ataç, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Mehmet Ataç, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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