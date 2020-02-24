Trafik Kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kilis'te, trafik kazasında yaralanan Mehmet Ataç (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ataç yönetimindeki 79 EH 677 plakalı motosiklet suma kavşağında virajı alamayarak refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan Ataç, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS