Kaza, 20 Eylül 'de, Taraklı- Göynük yolunda meydana geldi. Taraklı'dan Göynük yönüne giden R.B.'nin kullandığı 41 FH 390 plakalı otomobil, sanayi sitesi mevkisinde, karşı yönden gelen Neslihan Gökçeağaç yönetimindeki 54 ADY 015 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler, yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Taraklı, Göynük, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında ağır yaralanan Neslihan, kurtarılamadı - Son Dakika

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