Son dakika haber! Trafik kazasında ağır yaralanan kadın, 15 gür sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Trafik kazasında ağır yaralanan kadın, 15 gür sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

19.10.2022 16:38

Son dakika habere göre Trafik kazasında ağır yaralanan kadın, 15 gür sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiBURDUR Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 4 kişiden, 38 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Trafik kazasında ağır yaralanan kadın, 15 gür sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

BURDUR Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 4 kişiden, 38 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Ekim tarihinde, Bucak ilçesi Burdur- Antalya Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Şeref Seçer yönetimindeki 15 ABV 541 plakalı otomobil ile Şeref Dikmen yönetimindeki 15 ED 365 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla attı. Kazada, sürücü Şeref Seçer ve aynı araçta bulunan Kezban Seçer (59), Seray Seçer ve Ayşe Seçer yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe Seçer'in durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Seçer, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Ayşe Seçer'in cenazesi Hızırilyas Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Burdur Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Antalya, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Trafik kazasında ağır yaralanan kadın, 15 gür sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Trafik kazasında ağır yaralanan kadın, 15 gür sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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