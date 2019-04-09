Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Ağır Yaralanmıştı, Hayatını Kaybetti

Trafik Kazasında Ağır Yaralanmıştı, Hayatını Kaybetti

22 dakika önce

Trafik kazasında ağır yaralanmıştı, hayatını kaybettiMANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geçtiğimiz hafta pazartesi meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi yaşam mücadelesini kaybetti.

Trafik kazasında ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geçtiğimiz hafta pazartesi meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza 1 Nisan Pazartesi günü Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Açıkgöz idaresindeki 35 NK 549 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Muradiye yolu üzerinden Manisa şehir merkezi istikametine giden Fehmi S. idaresinde 45 ADV 66 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler çıkarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 1 haftalık yaşam mücadelesi veren 35 NK 549 plakalı araç sürücüsü İsmail Açıkgöz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası Açıkgöz'ün özel bir firmada satış ve pazarlama sorumlusu olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:23 Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa
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