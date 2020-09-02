Trafik kazasında ayağını kaybetmişti, özel okula kaydı yapıldı - Son Dakika

Muğla'da yolun karşına geçerken kamyon çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden, Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şubesi'nin girişimleri ile protez bacağına kavuşan 10 yaşındaki Aylin Dağdeviren özel okula yerleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Abdi İpekçi Caddesi Leylak sokakta yolun karşısına geçerken kamyon çarpan 10 yaşındaki Aylin Dağdeviren'in kaza sonrası sağ bacağı kesilmişti. Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şubesi'nin Aylin için protez bacak girişimleri sonuç vermiş ve Aylin takılan protez bacağı ile aylar sonra yürümeye başlamıştı. Yine Beyaz Ay Derneği'nin öncülüğünde devlet okulunda okuyan Aylin Dağdeviren, kendi isteği üzerine özel bir okula yerleştirildi.

Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, "Aylin'e verdiğimiz protez bacak sözünü tuttuk ve eğitiminde de yanında olacağımızı söyledik. Aylin'in isteği üzerine özel bir okula kaydını yaptırdı. Yaşları yakın olan ablasını da aynı okula yerleştirdik" ifadelerini kullandı. - MUĞLA