Trafik kazasında bacağı kırılan köpek, tedaviyle yeniden yürümeye başladı - Son Dakika

Mersin'de trafik kazasında bacağı kırılan bir köpek, 40 günlük tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat tarihinde Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'nde bir köpeğin, trafik kazası geçirerek yaralandığı ihbarına giden Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bir bacağı oldukça kötü durumda olan sahipsiz köpeği Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.



Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğünde görev yapan ekipler, bir bacağında çok parçalı kırık olan köpeği kurtarmak için bacağı kesmek yerine, zorlu ve maliyetli bir yolu seçerek köpeğin bacağını kurtardı. Ekipler, 40 günlük özverili bir bakımın ardından sağlığına kavuşturdukları köpeği, yapılacak son tedavilerinin sonrasında sahiplendirecek. Ekipler, 40 gündür kendilerine yoldaşlık yapan köpeğe, trafik kazası geçirene kadar sokaklarında gezdiği mahallenin de ismine ithafen 'Seymen' adını verdi.



Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, kazada köpeğe çarpan aracın yaptığı frenle çok fazla parçalı kırığa neden olduğunu söyledi. Normalde başka bir yerde köpeğin bacağının kesilerek tedavi edilebileceğini, fakat bunun yerine 'ExternalFixtation' olarak adlandırılan bacağı kesmeye değil, kurtarmaya yönelik zorlu bir tedavi metodu uyguladıklarını ifade eden Cücük, "Hayvanın ayağını kurtarabilir miyiz diye arkadaşlarla konsültasyon yaptık ve 'ExternaFixtatiton' metodunu uygulayalım dedik. Bu sistem ile ayak bölgesine bir iskele kurduk. Bizim amacımız tuzla buz olmuş gibi olan kemik parçalarının bu yöntemle kendiliğinden kaynamasını sağlamaktı. 26 Şubat'ta operasyona aldık. 26 Şubat'tan bugüne kadar, hemen hemen her gün, günde üç dört defa yanına giderek gerekli tedavileri yaptık. Bugün röntgenlerini tekrar kontrol ettik, herhangi bir sorun kalmadığını gördük ve açmaya karar verdik. Şu an gerçekten çok sağlıklı bir pozisyonda" dedi.



40 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan köpeğin sahiplendirilebileceğini belirten Cücük, "Biz 40 gün bu hayvanımıza özenle baktık. Amacımız zoru başarmak ve onu da yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu. - MERSİN