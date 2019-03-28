Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Bir Aile Yok Oluyordu

Trafik Kazasında Bir Aile Yok Oluyordu

2 saat önce

Kırıkkale'de meydana gelen kazada takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralanırken, babası olay yerinde hayatını kaybetti, annesi ve eşi ise ağır yaralandı.

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Kırıkkale'de meydana gelen kazada takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralanırken, babası olay yerinde hayatını kaybetti, annesi ve eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Yozgat karayolunun 85. kilometresinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Zor (41) idaresindeki 34 PA 3546 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin içindeki Mehmet Zor (74) camdan dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Zor ile eşi Rukiye Zor (34) ve annesi Mevlüde Zor (71) ise kazada ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken, Mehmet Zor'un cesedi de otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

Yozgat, Kırıkkale, 3. Sayfa
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