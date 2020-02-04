Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan sanığa para cezası - Son Dakika
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Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan sanığa para cezası

7 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesindeki trafik kazasında 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa para cezası verildi.

Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan sanığa para cezası, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesindeki trafik kazasında 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa para cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Mikail Gezer ve maktul Bilal Çavdarlı'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Gezer savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Yola çıktım. Karşıdaki aracın dörtlüsü yanmıyordu. Çok süratli bir şekilde geliyordu. Aracımın sağ ön farına çarptı ve savrularak diğer araçlara çarptı. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Maktulün eşi müşteki Sultan Çavdarlı ise, "Bilal hastaydı. Sanıkla çarpıştık. Sonrasını hatırlamıyorum. Eşim vefat etti. Oğlum ve ben de yaralandık, şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma" cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Gezer'e önce, "taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sonra cezayı 18 bin 200 lira para cezasına çevirerek, sanığın ehliyetine 1 yıl 3 ay süreyle el konulmasına karar verdi.

Olay

Hadibey Caddesi'nde, 2018 yılında, Mustafa Çavdarlı otomobiliyle rahatsızlan babasını hastaneye götürmek isterken, Mikail Gezer yönetimindeki kamyonetle çarpışmıştı. Kazada baba Bilal Çavdarlı hayatını kaybederken, anne Sultan ve oğlu Mustafa Çavdarlı yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Mikail Gezer hakkında, "taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma" suçundan dava açılmıştı.

Çavdarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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