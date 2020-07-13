Trafik kazasında dili kesilen köpek tedavi edildi - Son Dakika

Trafik kazasında dili kesilen köpek tedavi edildi

OSMANİYE'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğe bu sırada tesadüfen yoldan geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala, müdahale etti.

OSMANİYE'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğe bu sırada tesadüfen yoldan geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala, müdahale etti. Laçinbala, götürüldüğü belediye rehabilitasyon merkezinde yaptığı operasyonla köpeğin kesilen diline dikiş attı.

Musa Şahin Bulvarı'nda önceki gün sabah erken saatlerinde bir köpeğe otomobilin çarptığını görenler yardıma koştu. Bu sırada, bisikletiyle işe giden HAYTAP İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala, korkan ve acı içerisinde kıvranan köpeğe yaklaşıp sakinleştirdikten sonra Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Araca alınan yaralı köpek, tedavisi için Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürüldü. Burada röntgen filmi çekilen köpeğin ağzındaki kanamanın dilindeki 1.5 santimlik kesikten kaynaklandığı belirlendi. Köpek, Laçinbaba tarafından ameliyata alındı. Emilebilir mikro cerrahi ipliği ile kesik doku dikilerek kanama durduruldu. Sağlık durumu iyi olan köpeğin tedavisine Belediye Hayvan Barınağı Rehabilite Merkezi'nde devam edileceği belirtildi.

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Veteriner Hekim Ali Laçinbala, köpeğe yaptığı operasyonla ilgili bilgi verdi. Laçinbaba, "Göz çevresindeki kanama bölgesini alkolle temizlediğimde sadece yüzeysel bir kanama olduğunu fark ettim. Çekmiş olduğumuz röntgende kafa kemiğinde kırığa rastlamadık. Vitamin, mineral takviyesi, ağrı kesici ve antibiyotik tedavisine başladığımız dişi köpeğimizi Osmaniye Belediyesi ekiplerine teslim ettik. Tedavisine rehabilite merkezinde devam ettikten sonra overektomi operasyonunun ardından işaretlenip, sahiplenen olmazsa alındığı ortama bırakılacak" dedi.

YAŞAM, ELLERİNİZDE

Ali Laçinbala, sıcak havayla birlikte sürücülerde dikkat eksikliği yaşandığını ifade ederek şu uyarıda bulundu:

"Siz sürücülerimizden istirhamım, biraz daha dikkat edelim. Yayalara, bisikletlilere veya bu tip sokak canlarına zarar verebilirsiniz. Hiçbirimiz kazaya karışmak istemeyiz. Oldu ya bu tip bir durumla karşılaştınız, yerel yönetimlere haber verirseniz ivedi bir şekilde belediye ekiplerinin geldiğini göreceksiniz. Bu canları görmezden gelmeyin. Hep beraber bu canları koruyalım, yaşatalım. Yaşam ellerinizde."


Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafik kazasında dili kesilen köpek tedavi edildi - Son Dakika
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