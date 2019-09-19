Trafik kazasında engelli kadın yaralandı
2 saat önce
Kilis'te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu engelli bir kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
Kilis'te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu engelli bir kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, E.Ç yönetimindeki elektrikli motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 79 0116 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan E.Ü. adlı engelli kadın yaralandı. E.Ü. çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS
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