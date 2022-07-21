TRAFİK KAZASINDA FELÇ KALAN KADIN AYAĞA KALKMAK İSTİYOR

ANTALYA'da yaşayan Kırgızistan vatandaşı Zhamal Kokoeva'ya (39), 3 yıl önce elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken bir araç çarpıp kaçtı. Gözünü 4 gün sonra hastanede açan Kokoeeva, omuriliği hasar gördüğü için felç kaldı. Çalışan 2 çocuğunun yardımlarıyla yaşama tutunmaya çalışan kadın, tedavi olup ayağa kalktıktan sonra çocuklarına yemek yapmak istiyor.

2014 yılında çalışmak için Kırgızistan'dan Antalya'ya gelen Zhamal Kokoeva, bir süre sonra çocukları Nurgazıev Kutman ve Nurgazıeva Çolpon'u da yanına aldı. Bakıcılık yaparak çocuklarının eğitim masraflarını karşılayan Kokoeeva, 2019 yılında arkadaşlarıyla evine gitmeye çalıştığı sırada kaza geçirdi. Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde arkadaşının sürdüğü elektrikli bisiklette bulunan Zhamal Kokoeeva, kendilerine bir aracın çarpmasıyla bisikletten düştü. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken bilinci kapanan Kokoeeva ambulansla hastaneye götürüldü. Omuriliği ve bacağındaki kırıklar nedeniyle platin takılan Kokoeeva'nın, 4 gün sonra bilinci yerine geldi.

ÇOCUKLARI EĞİTİMLERİNİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Doktorunun yürüyemeyeceğini söylediği kadın ne yapacağını şaşırdı. İki çocuğu, yatalak kalan annelerine bakabilmek için eğitimlerini yarım bırakıp işe girdi. Evde yalnız kalan Kokoeeva, kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiği için zor günler yaşamaya başladı. Tekerlekli sandalyesiyle dışarıya tek başına çıkamayan Kokoeeva, tedavi olmak için hastaneye de gidemiyor. Çocukları çalıştığı için hastaneye gidemeyen Kokoeva'nın en büyük isteği tedavi olup ayağa kalkabilmek.

1 SENE ARKADAŞLARI BAKTI

Çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmasına çok üzüldüğünü söyleyen Zhamal Kokoeva, '2014 yılında Antalya'ya çalışmak için geldim. 2019 yılında elektrikli bisikletle gittiğimiz sırada bize bir araba çarpıp kaçmış. 4 gün sonra uyandığımda hastanedeydim. Sırtımda ve bacağımda platin vardı. Bütün hayatım çok değişti, çocuklarım çok küçüktü. Hastaneden çıkıp eve geldiğimde 1 sene kadar arkadaşlarım bana baktı. Sonra çocuklarım bana bakmak için 15 ve 16 yaşlarında okullarını bırakmak zorunda kaldı. Şu anda mecburen çalışıyorlar dedi.

'HASTANEDE ÇOK SIRA VAR'

Çocukları yokken evde yalnız kaldığını belirten Zhamal Kokoeva, 'Tek başımayken evde hiçbir şey yapamıyorum. Çocuklarım evden çıkmadan yemekleri hazırlıyor ve başucuma koyuyorlar. Ben tek başıma kalkamıyorum, tuvalete gidemiyorum, evin içerisinde hiçbir şey yapamıyorum. Tedavi için başvurdum ancak hastanede çok sıra var. Çalıştıkları için çocuklarımın beni götürmesi zor oluyor diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA YEMEK YAPABİLMEK İSTİYORUM'

Çocukları yokken hastaneye bile gidemediğini söyleyen Kokoeva, 'Bu nedenle senede 1-2 kere ancak gidebiliyorum. Otobüsle gitmek istediğimizde bazen otobüsler tekerlekli sandalyede olduğum için almıyor. Kızım yarım saatlik mesafeyi yürüyerek götürüyor. Tedavime devam etmek istiyorum. Tek başıma kaldığımda lavaboya gidebilmeyi, çocuklarıma yemek yapabilmeyi çok istiyorum dedi. (DHA)