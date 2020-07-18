Trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi gözyaşları arasında... - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi gözyaşları arasında...

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi Nefes Rüzgar Efe (38) memleketi Karabük'te gözyaşları arasında defnedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler

Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı

Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı

Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı

Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri

46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı

Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var

Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı

Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi