Trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi gözyaşları arasında... - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi gözyaşları arasında...

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi Nefes Rüzgar Efe (38) memleketi Karabük'te gözyaşları arasında defnedildi.

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi Nefes Rüzgar Efe (38) memleketi Karabük'te gözyaşları arasında defnedildi.

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Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün sabah 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki Nefes Rüzgar Efe'nin cenazesi yakınları tarafından alınarak Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyüne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Burak Öz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, köy sakinleri ile Efe'nin ailesi katıldı.


Cenaze namazının ardından baba ocağına getirilerek helallik alınan Efe daha sonra köy mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Anne Nazife Efe'ye başsağlığı dileklerini ileten Vali Fuat Gürel, geride kalan ailesi ve sevenlerine sabır temennisinde bulundu. - KARABÜK

TEM Otoyolu, EFE, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi gözyaşları arasında... - Son Dakika
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