Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi

6 saat önce

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden biri çocuk 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden biri çocuk 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Yağız Kaan Duran (21), Alihan Salman (18) ve Ramazan Furkan Ata'nın (15) hastane morgundan alınan cenazesi, merkeze bağlı Armutlu köyündeki Armutlu Köy Camisi'ne getirildi.

Burada alınan helalliğin ardından cenazeler, köy mezarlığına götürüldü. Öğle vakti kılınan namazın ardından Duran, Salman ve Ata'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, otomobildekilerin köyleri Armutlu'ya arabaşı çorbası içmeye geldiği, kazanın Aksaray'a dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi.

Yağız Kaan Duran idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil ile Ahmet Kafalı (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı tır, dün Aksaray- Adana kara yolunun 12. kilometresinde çarpışmış, kazada, sürücü Duran ile otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman, Ramazan Furkan Ata ve Burak Koç yaralanmıştı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, Yağız Kaan Duran ile Alihan Salman yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi

Bora Füzesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:11 Kaynak: AA
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