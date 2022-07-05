Trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gence acı veda - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gence acı veda

05.07.2022 00:57
Trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gence acı veda

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 genç dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 genç dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Konya- Isparta karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametinden Konya'ya giden D.Ç. (19) idaresindeki 35 BDP 313 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen, K.A. (44) idaresindeki 06 BCA 401 plakalı Nissan marka otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (15) ve Ayşenur Boncuk olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazanın yaşandığı gün hayatını kaybedenler arasında yer alan Nisa Nur Karabulut'un cenaze tespitinde yaşanan karışıklıktan dolayı hayatta olduğu anlaşıldı. Hayatını kaybeden 5 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Gençler gözyaşları arasında toprağa verildi

Sait Belgemen ile Şevval Karabulut ve Ayşenur Boncuk merkez Karatay ilçesinde bulunan Araplar Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenazeler dualarla defnedildi. Cenazeye gençlerin ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Kazada hayatını kaybeden Veli Büyükaydın'ın cenazesi Üçler Mezarlığı'na defnedilirken, Muammer Tan'ın cenazesi ise Yediler Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden gençlerin Konya'dan Beyşehir ilçesine gezmeye gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Isparta, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gence acı veda - Son Dakika

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