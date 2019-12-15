TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN AFGAN GENÇ, SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU ÇIKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN AFGAN GENÇ, SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU ÇIKTI - Son Dakika

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN AFGAN GENÇ, SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU ÇIKTI

6 saat önce

TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Afgan uyruklu Mir Shahzad Rabi'nin, Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN AFGAN GENÇ, SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU ÇIKTI, System.String[]

TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Afgan uyruklu Mir Shahzad Rabi'nin, Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

10 gün önce satın aldığı motosikletle ile sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda seyrederken bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Afgan uyruklu kişinin kimliği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördüğü öğrenilen Mir Shahzad Rabi'nin Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Oğlunun ölüm haberini alan ailenin, Adli Tıp Kurumu'ndaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesini almak için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Afgan genç ve babasının fotoğrafları

-GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

Kazanın meydana geldiği yer

Sürücünün cansız bedeni

Motosikletten görüntü

Polisin çalışması

Sağlık ekiplerinden görüntü

Yoldan görüntü

Cenazenin kaldırılması

Genel ve detaylar


- İstanbul
TEM Otoyolu, Afganistan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afganistan uyruklu genç, 10 gün önce aldığı motosikletle kaza yaparak yaşamını yitirdi
Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
18:11 DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
18:11 İstanbul-eminönü'nde umut kuyruğu -2 - Son Dakika
18:07 Antalyalılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı - Son Dakika
18:07 Eminönün'de metrelerce "umut" kuyruğu - Son Dakika
18:05 CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla yaptığı 6 katlı apartmanın dairelerini sattığı iddiası - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN AFGAN GENÇ, SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]