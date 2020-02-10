Trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan son yolcuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kocaeli-Adapazarı D-100 karayolu Serdivan ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan isimli vatandaş son yolcuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Kocaeli- Adapazarı D-100 karayolu Serdivan ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan isimli vatandaş son yolcuğuna uğurlandı.


Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Kocaeli-Adapazarı D-100 karayolu Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.M. idaresindeki 54 D 2574 plakalı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Ali Kaptan isimli vatandaşa çarptı. Daha sonrasında ise çarpmanın etkisiyle yola düşen Kaptan'a aynı istikamette ilerlemekte olan C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı kamyon çarptı. Meydana gelen kazada Ali Kaptan olay yerinde feci şekilde can verdi.


Hayatını kaybeden Ali Kaptan için Akyazı ilçesinde bulunan Osmanbey Mahallesi merkez caminde öğlen namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası Kaptan, gözyaşları içinde defnedildi. - SAKARYA

Adapazarı, Serdivan, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
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