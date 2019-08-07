Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Yerel Haber

Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

11 dakika önce

Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandıMUĞLA - Marmaris Belediyesi çalışanı Ferdi Demir geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
MUĞLA - Marmaris Belediyesi çalışanı Ferdi Demir geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Demir'i binlerce kişi sonsuzluğa uğurladı.
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Ferdi Demir Muğla- Aydın karayolunda geçirdiği trafik kazasında eşi Candan Demir ile birlikte ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ferdi Demir dün hayata gözlerini yumdu. Demir için bugün Gökova Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardında Demir İnişdibi Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye çalışanları, Demir'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Ferdi Demir'in eşi Candan Demir'in tedavisi hastanede devam ediyor.
Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı
Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı Çeşme-Atina seferleri mehterle başladı, iflasla bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 23:02:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]