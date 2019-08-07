Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
11 dakika önce
Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandıMUĞLA - Marmaris Belediyesi çalışanı Ferdi Demir geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
MUĞLA - Marmaris Belediyesi
çalışanı Ferdi Demir geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Demir'i binlerce kişi sonsuzluğa uğurladı.
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Ferdi Demir Muğla- Aydın
karayolunda geçirdiği trafik kazasında eşi Candan Demir ile birlikte ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ferdi Demir dün hayata gözlerini yumdu. Demir için bugün Gökova
Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardında Demir İnişdibi
Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay
, belediye çalışanları, Demir'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Ferdi Demir'in eşi Candan Demir'in tedavisi hastanede devam ediyor.
Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı Çeşme-Atina seferleri mehterle başladı, iflasla bitti