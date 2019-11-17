Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet kullanırken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:29 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet kullanırken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı.
Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'ndeki trafik kazasında bisiklet kullandığı sırada kontrolünü kaybedip devrilen TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aytan Kar, Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlandı. İlkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve arkadaşları katıldı.
bahis siteleri
Cenaze namazına katılanlar Aytan Kar'ın tabutu başında bekleyen ailesine başsağlığı diledi. Kar'ın eşi Ebru Kar, çocukları Kerem Kar ve Ahmet Turhan Kar da tabut başında gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Aytan Kar'ın tabutu cenaze aracı konularak Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü ve burada bulunan aile kabristanına defnedildi.
- İstanbul
Ekipleri şaşkına çeviren manzara! Otomobil tırın altına girdi, 3 kişi can verdi Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim