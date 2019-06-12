Trafik kazasında hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi

Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
kesiminde otomobilin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeş, Çorlu
'da son yolculuklarına uğurlandı.
Havuzlar Mahallesi Fetih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, İnanç (7) ve İrem Avşar (4) kardeşlerin cenazeleri, Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tedavileri hastanede süren anne Sevda ve baba Naif Avşar, cenaze törenine katılamadı.
Olay
Dün Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul
yönüne giden Cengiz Avşar'ın (41) kullandığı 59 PH 386 plakalı otomobil, Köroğlu
Park Alanı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmış, kazada otomobilden savrulan İnanç Avşar olay yerinde, İrem Avşar ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kazada Cengiz Avşar, Sevda Avşar, İslam Avşar (5), Emir Nuh ve Naif Avşar (35) yaralanmıştı.