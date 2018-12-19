Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İtfaiyecinin Ailesine Hak-İş'ten Yardım

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İtfaiyecinin Ailesine Hak-İş'ten Yardım

2 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde nişan dönüsü ailesiyle birlikte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyecinin ailesine Hak-İş tarafından yardım yapıldı.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İtfaiyecinin Ailesine Hak-İş'ten Yardım, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesinde nişan dönüsü ailesiyle birlikte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyecinin ailesine Hak-İş tarafından yardım yapıldı.

Hak-İş sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'nın talimatıyla, Çorum Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, kazada hayatını kaybeden İrfan Ünlü'nün ailesini ziyaret etti.

Anne Emine ve kardeşi Ahmet Ünlü'ye başsağlığı dileyen Köroğlu ve sendika yöneticileri daha sonra aiye sendika genel merkezi tarafından gönderilen 40 bin liralık yardım çekini teslim ettiler. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:57 Kaynak: İHA

İskilip, Çorum, Hak İş, Güncel
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