Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İtfaiyecinin Ailesine Hak-İş'ten Yardım
2 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde nişan dönüsü ailesiyle birlikte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyecinin ailesine Hak-İş tarafından yardım yapıldı.
Çorum
'un İskilip
ilçesinde nişan dönüsü ailesiyle birlikte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyecinin ailesine Hak-İş tarafından yardım yapıldı.
Hak-İş sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan
'nın talimatıyla, Çorum Hizmet İş Sendikası
Şube Başkanı Mustafa Köroğlu
ve Bayat
Belediye Başkanı Ekrem Ünlü
, kazada hayatını kaybeden İrfan Ünlü'nün ailesini ziyaret etti. Anne
Emine ve kardeşi Ahmet Ünlü
'ye başsağlığı dileyen Köroğlu ve sendika yöneticileri daha sonra aiye sendika genel merkezi tarafından gönderilen 40 bin liralık yardım çekini teslim ettiler. - ÇORUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:57 Kaynak: İHA
Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu