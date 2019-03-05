Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Jokey Toprağa Verildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Jokey Toprağa Verildi

1 saat önce

Bursa'da yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden jokey İslam Taşçı (33), İzmir'de toprağa verildi.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Jokey Toprağa Verildi, System.String[]
Bursa'da yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden jokey İslam Taşçı (33), İzmir'de toprağa verildi.

Cenazesi İzmir'e getirilen Taşçı için görev yaptığı İzmir Şirinyer Hipodromunda tören düzenlendi.

Daha sonra Şirinyer Enhoşlar Ensar Camisine getirilen Taşçı'nın cenazesi burada öğle vakti kılınan Cenaze Namazının ardından Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Taşçının yakınları ve çok sayıda meslektaşı üzüntü yaşadı.

Şirinyer Hipodromunda idman jokey olarak görev yapan Taşçı'nın, aprantilik döneminde katıldığı 85 koşusunda 2003 ve 2004 yıllarında 2 kez birinci olurken, 1 ikinciliği ve 5 koşuda da dördüncülüğü bulunuyordu.

Arkadaşının düğünü için Bursa'ya giden Taşçı, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi, İstanbul caddesinde yolun karşısına geçmek isterken Emin Ö. idaresindeki 16 N 7870 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

İzmir Köpeğe İsyan Ettiren İşkence Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:47:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Jokey Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]