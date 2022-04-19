Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı

19.04.2022 18:07
Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı

Karabük'te yaya geçidinde cipin çarpması sonrası hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te yaya geçidinde cipin çarpması sonrası hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar akşamı Balıklarkayası Kavşağı'nda meydana geldi. Çalıştığı yurttan çıkıp teravih namazı için camiye gittiği öğrenilen Fatma Kılınç'a (54) yaya geçidinde Safranbolu istikametine seyir halinde olan ve özel bir hastanede doktor olan Emin C.'un kullandığı 78 AAH 478 plakalı cip çarpmıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kılınç, öğle namazına müteakip Karabük'te kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Bartın'ın Ulus ilçesi Buğurlar köyüne getirildi.

Burada da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yaşlı kadın aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü doktor Emin C., çıkarıldığı savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı

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Teravih Namazı, Safranbolu, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika
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