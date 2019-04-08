Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kadir Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kadir Demir son yolculuğuna uğurlandı Cenaze cemaati köye sığmadıERZURUM - Erzurum'un Tortum İlçesi Şenyurt Mahallesinde önceki gün trafik kazası sonucunu hayatını kaybeden Kadir Demir'intoprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kadir Demir son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze cemaati köye sığmadı



ERZURUM - Erzurum'un Tortum İlçesi Şenyurt Mahallesinde önceki gün trafik kazası sonucunu hayatını kaybeden Kadir Demir'intoprağa verildi. Cenaze namazında cemaat köye sığmadı.

Tortum'un Şenyurt mahallesinde ikamet eden ve harfiyat işleri ile uğraşan Kadir Demir önceki gün kendi kamyonu ile kaza yaparak hayatını kaybetti. Bölge halkının çok sevdiği yardımseverliği ile tanınan Demir'in ölüm haberi Tortum'u ve bölge ilçeleri yasa boğdu. Evli ve üç çocuk babası olan Demir'in cenazesine beş bin civarında kişi katıldı. Camiye sığmayan cemaat bahçede namaz kıldı. Kadir Demir cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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