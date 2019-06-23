Trafik kazasında hayatını kaybeden komiser toprağa verildi
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Çanakkale'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Ömer Işık, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:25 Kaynak: AA
'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Ömer Işık
, memleketi Giresun
'un Tirebolu
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesi Tirebolu ilçesine getirilen Işık için Çimtaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce ile vatandaşlar katıldı.
İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Işık, Kurucakale mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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