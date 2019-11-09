Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden Nurten Oto son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Trafik kazasında hayatını kaybeden Nurten Oto son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Nurten Oto son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İzmir Çevreyolu otogar kavşağı yakınlarında 5 otomobilin karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Aydınlı Oto ailesinin anneleri Nurten Oto, toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Nurten Oto son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İzmir Çevreyolu otogar kavşağı yakınlarında 5 otomobilin karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Aydınlı Oto ailesinin anneleri Nurten Oto, toprağa verildi.


Kazada ağır yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nurten Oto, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 5 çocuk annesi Nurten Oto'nun cenazesi memleketi Aydın'a getirildi. Bey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aynı zamanda işadamı Asaf Oto'nun annesi olan Nurten Oto, Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eski Aydın Valisi olan merkez Valisi Kerem Al, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. - AYDIN

Aydınlı, İzmir, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:22 Kaynak: İHA
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