Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Göz Yaşları İçinde Toprağa Verildi
1 saat önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde okuldan evine dönerken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde okuldan evine dönerken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden son yolculuğuna uğurlandı.
Ezine'de dün öğle saatlerinde okuldan evine dönerken Seferşah Mahallesi Ali Sain Kayaalp Bulvarı üzerinde yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Yahyaçavuş Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İlayda Sevinç, Ö.U. idaresindeki 17 DS 018 plakalı otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. İlayda Sevinç'in Yahyaçavuş köyü camiinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlayda Sevinç'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:10 Kaynak: İHA
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