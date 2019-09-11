Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmeni meslektaşları unutmadı
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Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmeni meslektaşları unutmadı

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş İlçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen İnci Kaçan'ı meslektaşları unutmadı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmeni meslektaşları unutmadı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş İlçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen İnci Kaçan'ı meslektaşları unutmadı.


Ulaş İlkokulunda sınıf öğretmeni iken 1 Ekim 2012 tarihinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen İnci Kaçan anısına bir köşe oluşturuldu.


Okul Müdürü Mehmet Aydın yaptığı açıklamada, İnci Kaçan öğretmenle ilgili velilerin ve öğretmenlerin olumlu konuşmalar duyduğunu belirterek, " Göreve başladığım günden itibaren trafik kazasında yaşamını yitiren İnci Kaçan öğretmenimle ilgili okula gelen veliler ve öğretmenler arasında daha önce İnci hocamın öğrencileri olduklarını söyleyen gençlerden hep olumlu ve duygusal konuşmalar dinledim. Müdür yardımcımız Alpaslan Karacalar ile birlikte, kaybettiğimiz İnci Kaçan öğretmenimizin hatıralarının paylaşıldığı bir köşe oluşturduk. Okulumuzda on yıl hizmet eden değerli öğretmenimiz, bu süre içerisinde bir çok başarıya imza attı. Onlarca organizasyonda öncü oldu, çalışmalarıyla çeşitli ödüllere layık görüldü. Köşeyi oluşturmaktaki amacımız İnci öğretmenimizi çeşitli yönleriyle tanıtmak ve onun mirası olan öğrencilerimizin ondan feyz almasını sağlamaktır. Başta İnci öğretmenimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - SİVAS

Sivas, Köşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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