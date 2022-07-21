Trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Özer'in ailesi ve yakınları ile Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak , Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman , İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, protokol üyeleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Özer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları ile tören mangasınca cenaze aracına taşındı. Özer'in cenazesi, daha sonra Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Kaynak: AA

Ferhat Özer, Şanlıurfa, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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