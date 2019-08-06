Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kayseri'de toprağa verildi
16 dakika önce
Van'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve 17 günlük yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:14 Kaynak: İHA
'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve 17 günlük yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru, memleketi Kayseri
'de toprağa verildi.
Van'da görev yapan Kayserili polis memuru 36 yaşındaki Yusuf Palta, 20 Temmuz'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Palta, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Merhum polis memuru Yusuf Palta, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Palta'nın yakınları da, anne ve babasının yaşadığı eve gelerek taziyelerini iletti.
Yusuf Palta'nın evli ve çocuk babası olduğu öğrenildi. - KAYSERİ
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