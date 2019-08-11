Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

43 dakika önce

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Özcan Şahin, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Özcan Şahin, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.
Şahin'in cenazesi Gülnar ilçesine getirildi. Ulu Cami'de sabah namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene Şahin'in ailesi ve yakınları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Şahin'in Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Özel harekat polisi olarak görev yaptığı, geçici görevle Şırnak'ta bulunduğu öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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