Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Kırıkkale'de 21 gün önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 43 yaşındaki polis memuru Zakir Karaca, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı KIRIKKALE - Kırıkkale'de 21 gün önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 43 yaşındaki polis memuru Zakir Karaca, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kırıkkale'de 1 Nisan günü meydana gelen trafik kazasında, Ali Bozdaş idaresindeki 71 BJ 466 plakalı otomobilin refüje ve ağaçlara çarpıp karşı şeride geçerek, Zakir Karaca'nın kullandığı 71 AAE 595 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Zakir Karaca (43), 21 gündür tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevli 2 çocuk babası ve polis memuru Zakir Karaca için Nur Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, baba Numan Karaca ve yakınları taziyeleri kabul etti. Polisin eşi Asuman, çocukları Mehmet ve Mustafa Karaca tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Zakir Karaca, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtcu, meslektaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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