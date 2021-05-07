Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketi Siirt'te defnedildi - Son Dakika

İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Yaser Karataş (27) memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Karataş'ın cenazesi ilçeye bağlı Gürgöze köyüne getirildi.
Gürgöze Camisinde kılınan cenazenin namazının ardından Karataş'ın cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.
Cenaze törenine Karataş'ın ailesi, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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