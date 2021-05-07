Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketi Siirt'te defnedildi - Son Dakika

Cenaze törenine Karataş'ın ailesi, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın , meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul 'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Yaser Karataş (27) memleketi Siirt 'in Kurtalan ilçesinde toprağa verildi.

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