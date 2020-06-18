Trafik kazasında hayatını kaybeden polis Osmaniye'de toprağa verildi - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis Osmaniye'de toprağa verildi
Görev yaptığı Hakkari'de kendi kullandığı özel aracı ile trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki polis memuru Onur Güfer, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
Görev yaptığı Hakkari'de kendi kullandığı özel aracı ile trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki polis memuru Onur Güfer, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Amirliğinde görevli polis memuru Onur Güfer, kendi kullandığı özel aracıyla Şemdinli yolu üzeri polis uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Onur Güfer meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakultesi hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Onur Güfer hayatını kaybetti. Genç polis memuru memleketi olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyü Tücar mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi. Onur Güfer'in henüz 11 ay önce evlendiği öğrenildi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:57 Kaynak: İHA
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