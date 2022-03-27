Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı

27.03.2022 12:58

Son dakika haberi... Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı Törende gözyaşları sel oldu, annenin sözleri yürekleri dağladı Polis memurunun annesi Hülya Yılmaz: "Oğlum ölmedi, arkadaşlarının arkasında saklanıyor, bak orada, Barış neredesin" Polisin eşinin 3 aylık hamile...

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı

Törende gözyaşları sel oldu, annenin sözleri yürekleri dağladı

Polis memurunun annesi Hülya Yılmaz:

"Oğlum ölmedi, arkadaşlarının arkasında saklanıyor, bak orada, Barış neredesin"

Polisin eşinin 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

GAZİANTEP - Osmaniye'de meydana gelen kazasında hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından memleketleri Ankara'ya gönderildi. Hayatını kaybeden polis memurunun annesi Hülya Yılmaz'ın, oğlunun tabutu araca konulurken arkada bulunan polislere dönerek, "Oğlum ölmedi, arkadaşlarının arkasında saklanıyor, bak orada, Barış neredesin" demesi ise yürekleri dağladı. Feci kazada polis memuru eşiyle birlikte hayatını kaybeden Şeyma Yılmaz'ın ise 3 aylık hamile olduğu ve ikiz bebek bekledikleri ortaya çıktı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Yılmaz idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Gaziantep'te görev yapan polis memuru Barış Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz hayatını kaybetti.

Polis memuru için Gaziantep'te tören düzenlendi

Osmaniye'de meydana gelen kazasında hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz için Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende polis memurunun öz geçmişi okunduktan dualar okundu. Okunan duaların ardından kazada hayatını kaybeden polis memuru ile eşinin cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Ankara'ya gönderildi.

Annenin sözleri yürek dağladı, polisin eşinin ikiz bebeklere 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Yapılan cenaze töreni sonrası, hayatını kaybeden polis memurunun annesi Hülya Yılmaz'ın, oğlunun tabutu araca konulurken arkada bulunan polislere dönüp, "Oğlum ölmedi, arkadaşlarının arkasında saklanıyor, bak orada, Barış neredesin" diyerek törende bulunan polis memurlarına bakması ise ise yürekleri dağladı. Öte yandan feci trafik kazasında polis memuru eşiyle birlikte hayatını kaybeden Şeyma Yılmaz 3 aylık hamile olduğu ve ikiz bebek bekledikleri ortaya çıktı.

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şehitkamil Kaymakamı, polis memurunun babası Ayhan ile annesi Hülya Yılmaz, polisin eşi Şeyma Yılmaz'ın yakınları, polisin mesai arkadaşları ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
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