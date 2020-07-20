Trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika

Cenaze namazına Eröz'ün yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Cenazesi Niğde'den Yozgat'a getirilen Eröz için Çatak mezarlığında töreni düzenlendi.

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