Trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Burak Ekşi son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
'nın Karasu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Burak Ekşi son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün Karasu ilçesi İstanbul Caddesi
Karasu- Kocaali
yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hızla seyir halinde olan ve önündeki aracı geçmek isteyen Şanlı Murat D. idaresindeki 34 HP
6904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritten gelen Burak Ekşi idaresindeki 67 FA 054 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Burak Ekşi sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ekşi'nin cenazesi, Karasu Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karasu Yalı Mahallesi Merkez Mezarlığında toprağa verildi. - SAKARYA
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