Trafik kazasında hayatını kaybeden temizlik işçisi defnedildi - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden temizlik işçisi defnedildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi, toprağa verildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi, toprağa verildi.

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Alınan bilgiye göre, pazar günü belediye temizlik işçisi Adem Özmen (38), İhsaniye mevkisinde çöp topladığı sırada kamyonun freninin boşalması üzerine araç hareket etti.

Kamyonla ağaç arasına sıkışan Özmen, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İki günlük yaşam mücadelesini kaybeden Adem Özmen için Gölcük Belediyesinde tören düzenlendi.

Törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, İYİ Parti İl Yöneticisi Çetin Kocatürk, Gölcük Vaizi Adnan Yıldız ve belediye personeli katıldı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, elim bir kazada yaşamını yitiren Özmen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Çok üzgün olduklarını vurgulayan Sezer, "Gölcük'te çok özverili çalışan temizlik müdürlüğümüz personelleri arasında Adem arkadaşımız, özellikle bu pandemi süresince ekip olarak önemli hizmetler verdiler. Adem kardeşimiz geçtiğimiz pazar günü görevi başında geçirdiği kaza nedeniyle aramızdan ayrıldı." ifadesini kullandı.

Daha sonra Özmen'in cenazesi, Gelincik Camisi'nde kılınan namazın ardından Mahmuriye Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:27 Kaynak: AA

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