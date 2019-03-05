Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Defnedildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Defnedildi

14 dakika önce

Siirt'te kontrolden çıkarak su kanalına yuvarlanan otomobilinde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın cenazesi memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Defnedildi, System.String[]
Siirt'te kontrolden çıkarak su kanalına yuvarlanan otomobilinde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın cenazesi memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Darıcı yönetimindeki 27 HZ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına devrilmiş, kazada uzman çavuş yaşamını yitirmişti. Darıcı'nın cenazesi Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Cami'de kılınan öğle namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, askeri ve sivil erkan, Uzman Çavuş Darıcı'nın eşi Derya, kızı Eylül, babası Hacı Darıcı ve yakınları katıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:55 Kaynak: İHA

Siirt, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırat Kalkanı Şehidi Vasiyet Etti, 123 Bin Liralık Tazminat Amcasına Kaldı Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Trafikte Yeni Dönem! Yaya ve Okul Geçitlerine "Önce Yaya" Görselleri Çizilecek Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:09:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]