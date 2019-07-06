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Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

1 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erkan Öztaşçı memleketi Devrek'te gözayaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi, System.String[]
Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erkan Öztaşçı memleketi Devrek'te gözayaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan ve Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kız kardeşinin düğünü için otomobille yola çıkan Erkan Öztaşçı, Perşembe gecesi sabaha karşı Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan 29 yaşında ki Piyade Uzman Çavuş Öztaşçı için köy camisinde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı. Gerçekleştirilen askeri tören esnasında yakınları sinir krizleri geçirirken, Öztaşçı'nın cenazesi Müfettişler Köyü Taşçıoğlu Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:47 Kaynak: İHA
Mengen, Bolu, Güncel
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