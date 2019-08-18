Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

25 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde şarampole uçan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde şarampole uçan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum karayolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Mevlüt Gedikci yönetimindeki 61 TY 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, görev yerine giden 27 yaşındaki Uzman Çavuş Orhan Çalışır ve Ümit Çetin (16) hayatını kaybetti, Mevlüt Gedikci ise yaralandı.

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip Hunat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çalışır'ın cenazesi, Gömeç Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze namazına, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, uzman çavuşun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Erzincan, Kayseri, Tercan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de 66 yaşındaki hakem maç sırasında hayatını kaybetti!
AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:42:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]