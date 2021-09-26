Son dakika haber | Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi

Son dakika gündem haberi: Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kemal Hayta'nın cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kemal Hayta'nın cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Kemal Hayta'nın naaşı, Ereğli Ulu Camii bahçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hayta'nın cenazesi, Üçgöz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Hayta'nın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayri Yazıcı ile askeri ve mülki erkan katıldı. Öte yandan kazada yaralanan Hayta'nın eşi ve oğlu, tekerlekli sandalye ile cenaze töreninde yer aldı. Kemal Hayta, Isparta'da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiş, eşi ve iki çocuğu ise yaralanmıştı.

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