Trafik kazasında hayatını kaybeden zabit katibi toprağa verildi - Son Dakika

Cenazeye Aytekin'in ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Vali Davut Gül ve çalışma arkadaşları katıldı.

Nizip Adliyesi'nde görevli zabit katibi Mustafa Ayketin, Ankara'da yapılan bir sınava girdikten sonra Gaziantep'e doğru seyir halindeyken Gölbaşı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ankara 'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden zabit katibi Mustafa Aytekin Gaziantep 'te toprağa verildi.

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Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı