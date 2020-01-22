Trafik kazasında iki sporcusunu kaybeden kulüp lige devam etme kararı aldı

Yozgat'ta yaşanan trafik kazasında iki sporcusunu kaybeden Kadınlar Hentbol 2'nci Lig ekiplerinden Ordu Gençlerbirliği Kulübü lige devam etme kararı aldı.

Kulüp antrenörü Ercan Akman kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkek ve Kadın liglerinde 2000 yılında Ordu Hentbol İhtisas Spor Kulübü olarak mücadele etmeye başladıklarını daha sonra 2002 yılında isim değişikliğine giderek Ordu Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak 20 yıla aşkın 1. Lig, 2. Lig ve alt yaş gruplarında kendi imkanlarıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Açıklamasında kulübün şimdiye kadar resmi ve özel turnuvalarda elde ettiği başarılara da yer veren Akman, bu süreçte kamuya yüzün üzerinde öğretmen ve öğretmen adayını kazandırdıklarını kaydetti.

Akman, tüm yaş gruplarında milli takımlara birçok sporcu kazandırdıklarını da belirterek, bu zamana kadar kulübün tüm harcamalarını cani gönülden, gençlerin elinden tutabilmek için kendi imkanlarıyla yaptığını ifade etti.

Antrenör Akman, şöyle devam etti:

"Ancak 1 Aralık 2019 tarihinde Yozgat iline Kadınlar 2. Lig müsabakasına giderken talihsiz bir kaza geçirdik ve bu kazada iki sporcumuzu kaybettik. Kazada kulüp için kullandığım şahsi aracım kullanılamaz hale geldi. Ben ve sporcularımız zor bir sürece girdik. Devam eden süreçte sporcularım ve velililerimize yaptığımız toplantı sonrası lige devam etme kararı aldık."

Akman, bu süreçte herkesin yardımlarını ve desteklerini beklediklerini de belirtti.

Kadınlar Hentbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularının bulunduğu Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, 1 Aralık'ta, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmiş, kazada hentbolculardan Göksu Akyel ve Sinem Aksu hayatını kaybetmiş, 15 sporcu da yaralanmıştı.