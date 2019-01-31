Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında İl Sağlık Müdürü Yaralandı

Trafik Kazasında İl Sağlık Müdürü Yaralandı

39 dakika önce

Karabük'te Valilik binası girişinde meydana gelen trafik kazasında İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaralandı.

Trafik Kazasında İl Sağlık Müdürü Yaralandı, System.String[]
Karabük'te Valilik binası girişinde meydana gelen trafik kazasında İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaralandı.

Kaza, Karabük Valiliği girişinde meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi istikametinden kent merkezine seyreden Ali Orhan (48) yönetimindeki 78 BP 085 plakalı İl Sağlık Müdürlüğüne ait resmi makam aracı, Valilik binasına dönüş yaptığı sırada, aynı istikamette seyreden Safranbolu -Karabük seferi yapan Mehmet Bahadır Seymen (26) idaresindeki 78 M 6074 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle makam aracında bulunan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarı'nın durumunun iyi olduğu öğrendi.

Öte yandan minibüs içerisinde bulunan 15 yolcu ile sürücülerin yara almadığı kazada araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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