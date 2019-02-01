Trafik Kazasında İl Sağlık Müdürü Yaralandı
39 dakika önce
- Trafik kazasında İl Sağlık Müdürü yaralandıKARABÜK - Karabük'te Valilik binası girişinde meydana gelen trafik kazasında İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaralındı.
- Trafik kazasında İl Sağlık Müdürü yaralandı
KARABÜK - Karabük
'te Valilik binası girişinde meydana gelen trafik kazasında İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
yaralındı.
Kaza, Karabük Valiliği
girişinde meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi istikametinden kent merkezine seyreden Ali Orhan
yönetimindeki 78 BP 085 plakalı İl Sağlık Müdürlüğüne ait resmi makam aracı Valilik binasına dönüş yaptığı sırada, aynı istikamette seyreden Safranbolu
-Karabük seferi yapan Mehmet Bahadır
Seymen idaresindeki 78 M 6074 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle makam aracında bulunan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarı'nın durumunun iyi olduğu öğrendi.
Öte yandan minibüs içerisinde bulunan 15 yolcu ile sürücülerin yara almadığı kazada araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:45 Kaynak: İHA
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