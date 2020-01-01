Trafik kazasında kol kola ölen iki kadın son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazasında kol kola ölen iki kadın son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Trafik kazasında kol kola ölen iki kadın son yolculuklarına uğurlandı

6 saat önce

Ankara'da kol kola yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kadının cenazeleri toprağa verildi.

Trafik kazasında kol kola ölen iki kadın son yolculuklarına uğurlandı, System.String[]

Ankara'da kol kola yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kadının cenazeleri toprağa verildi.

İlknur Çakmak (50) ile Safa Yıldırım (57) için Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kadınların aynı avludaki tabutlarına sarılan yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Çakmak ve Yıldırım'ın cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir sitede özel güvenlik görevlisi Çakmak ile temizlik görevlisi Yıldırım'ın yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

Çakmak'ın amcası Nazmi Çakmak, yeğeninin bir yıl önce boşandığını ve Hacettepe Üniversitesinde okuyan bir kızının olduğunu söyledi.

Çankaya ilçesindeki Yaşamkent kavşağında dün sabah saatlerinde kol kola yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Çakmak ve Safa Yıldırım'a Ümitköy istikametine giden Cumhur H. yönetimindeki 06 BCS 559 plakalı otomobil çarpmıştı. Refüje savrulan iki kadın kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Sürücü, ifade işlemleri için Yaşamkent Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.

Karşıyaka, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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