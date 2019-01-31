Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Mahallenin İnternet Erişimi Kesildi

Trafik Kazasında Mahallenin İnternet Erişimi Kesildi

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası mahallenin internet erişimi kesildi.

Trafik Kazasında Mahallenin İnternet Erişimi Kesildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası mahallenin internet erişimi kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çaldıran ile Hacı Esat Efendi caddelerinin kesiştiği kavşakta M.A. idaresindeki 46 AF 924 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 58 AK 094 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.A yönetimindeki otomobil önce park halindeki H.G'ye ait 46 E 3987 plakalı otomobile sonra da bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

58 AK 094 plakalı otomobilse kaldırımda bulunan Türk Telekom'a ait dağıtıcı kutusuna çarptı.

Hasarın oluştuğu kazada, dağıtıcı kutusunun da kırılması sonucu bölgenin internet erişimi kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:04 Kaynak: AA

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