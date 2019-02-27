Isparta
'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında motosiklete sıkışan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.E. idaresindeki 07 AAL 366 plakalı kamyonet, Pirimehmet Mahallesi'ndeki kavşakta E.S. yönetimindeki 07 AES 549 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri, motosiklete sıkışan yaralı E.S'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince, motosikletten çıkarılan E.S, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada, kaza sırasında motosiklet ve kamyonetin yanı sıra park halindeki 32 PN 455 plakalı otomobilde de hasar oluştu.