Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Motosiklete Sıkışan Sürücü Yaralandı

Trafik Kazasında Motosiklete Sıkışan Sürücü Yaralandı

1 saat önce

Isparta'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında motosiklete sıkışan sürücü yaralandı.

Trafik Kazasında Motosiklete Sıkışan Sürücü Yaralandı, System.String[]
Isparta'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında motosiklete sıkışan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.E. idaresindeki 07 AAL 366 plakalı kamyonet, Pirimehmet Mahallesi'ndeki kavşakta E.S. yönetimindeki 07 AES 549 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri, motosiklete sıkışan yaralı E.S'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince, motosikletten çıkarılan E.S, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaza sırasında motosiklet ve kamyonetin yanı sıra park halindeki 32 PN 455 plakalı otomobilde de hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Isparta, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek Meteoroloji Şiddetli Kar Yağışı Uyarısında Bulundu

Akşener'in Mersin Çözümü Belli Oldu: Kocamaz'ın İş Adamı Olan Oğlu Aday Gösterilecek Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 23:51:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Motosiklete Sıkışan Sürücü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]